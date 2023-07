Ataki dronów w Ukrainie i na Moskwę. Kulisy ich skuteczności

Dzisiejszego poranka w Moskwie doszło do dwóch eksplozji wywołanych atakiem dronów, z czego jeden uderzył w budynek zajmowany przez GRU (rosyjski wywiad wojskowy), a drugi w sklep Leroy Merlin. Rosjanie twierdzili, że drony zostały porażone przez systemy walki elektronicznej, więc możliwe, że przynajmniej w przypadku drugiego mogło dojść do zmiany kursu.

Znaczenie dronów na wojnie

W Ukrainie drony są wykorzystywane do bardzo szerokiego spektrum zadań. Podstawową jest rozpoznanie dla oddziałów piechoty i/lub czołgów oraz koordynacja ognia artyleryjskiego. W tym zakresie z rozwiązań wojskowych jak i komercyjnych korzystają obydwie strony. W przypadku tych pierwszych Ukraińcy dysponują np. dronami FlyEye bądź Black Hornet podczas gdy Rosjanie mają Orłany. W przypadku komercyjnych rozwiązań bardzo popularne są drony z rodziny Mavic lub Matrice.

To jednak nie wszystko, ponieważ jest jeszcze kategoria dronów typu FPV, których nazwa odnosi się do widoku z pierwszej osoby - operator widzi podgląd tak, jakby siedział w dronie. Te maszyny są najczęściej wykorzystywane w charakterze improwizowanej amunicji krążącej, która mimo ograniczeń, o których za chwilę, spełnia podobną rolę jak wojskowe drony Switchblade lub Warmate po stronie Ukraińców lub Lancet-3 w przypadku Rosjan.

Drony wojskowe vs drony improwizowane (komercyjne)

W przypadku wojskowych konstrukcji priorytetem jest polowanie na kluczowe cele np. radarów artyleryjskich, punktów dowodzenia, magazynów amunicji czy sprzętu zachodniego (w przypadku Rosjan). Niestety drony Lancet-3 mają na koncie już kilka polskich armatohaubic Krab.

Obrona przed dronami — najpierw trzeba je wykryć

Drony mimo swojej bardzo delikatnej budowy są bardzo trudnym przeciwnikiem do zwalczania, ponieważ w przypadku małych okazów te mają sygnaturę radiolokacyjną zbliżoną do ptaków. To sprawia, że większość starszych radarów wykrywania i kierowania ogniem systemów przeciwlotniczych ich w najzwyczajniej nie widzi, ponieważ oprogramowanie radaru traktuje je jako szum i nie pokazuje operatorowi na wyświetlaczu.

W przypadku nowszych systemów jest już lepiej, ponieważ zaczęto stosować algorytmy mające odróżnić ptactwo od drona po jego charakterystyce lotu, ale problem pozostaje zasięg wykrywania. Ten, jeśli dron leci nisko nad ziemią, może wynosić zaledwie parę km, co powoduje, że nie da się zrobić szczelnej bariery tanio.

Z drugiej strony systemy oparte na podczerwieni wsparte dalmierzem laserowym (ten służy do mierzenia odległości) też nie są idealnym rozwiązaniem, ponieważ zbudowany z kompozytów słabo oddających ciepło i zasilany często silnikiem elektrycznym "świeci" się w termowizji nieporównywalnie słabiej od pocisku rakietowego.

W tym celu w teorii najlepiej byłoby wyposażyć każdy pojazd we własny system obrony aktywnej typu Trophy, który zestrzeliwałby wykryte cele na końcowym odcinku lotu. Jednakże koszt takiego rozwiązania były ogromny i niezwykle trudny, jeśli wręcz niemożliwy do udźwignięcia przez większość budżetów obronnych państw świata. W opcji ekonomicznej należałoby przypisać przynajmniej wyspecjalizowany pojazd przeciwlotniczy do np. każdego batalionu.

Trzecią opcją jest wykorzystanie systemów walki elektronicznej, które dzięki nasłuchowi częstotliwości mogą nie tylko wykryć obecność wrogich bezzałogowców w regionie, ale określić ich lokalizację. Tak Rosjanie byli w stanie w początkowym stadium wojny bombardować miejsca startu i lądowań dronów, do czego Ukraińcy musieli się zaadaptować.

Zakłócenie nie zawsze wystarczy

Po wykryciu celu pozostaje kwestia jego eliminacji np. przez zakłócenie drona poprzez system walki elektronicznej. Ten, w zależności od możliwości, może np. zmusić drona do lądowania bądź nawet przejąc nad nim kontrolę. Sprawa tyczy się tutaj bardziej komercyjnych dronów, które potrzebują do działania sieci GSM i sygnału GPS.

Nie jest to jednak rozwiązanie idealne, ponieważ z czasem przeciwnik może rozpracować częstotliwości pracy systemu i przestawić swoje drony na zakres nieobsługiwany przez system walki elektronicznej. W skrócie trwa tutaj odwieczna walka twórców systemów zagłuszania i producentów dronów i nigdy nie ma gwarancji, że dany system wystarczy.

W ten sposób Ukraińcy np. uodpornili swoje komercyjne drony "kamikadze" na chińskie systemy zagłuszania masowo stosowane przez rosyjskich żołnierzy. Inną metodą obejścia systemów zagłuszania jest wytyczenie trasy ataku na podstawie punktów nawigacyjnych. Przy założeniu, że dron leci ze stałą prędkością np. 40 km/h można zaprogramować trasę na podstawie: leć X km, po czym skręć w prawo pod kątem i tak do skutku.

Z ciekawostek warto zaznaczyć, że właśnie w tak prymitywny sposób były naprowadzane garażowej produkcji drony, które dokonały w 2018 roku zniszczeń w syryjskiej bazie lotniczej w Humajmim, gdzie stacjonowało rosyjskie lotnictwo.

Wojskowe konstrukcje są bowiem projektowane do działania w takich warunkach i nie dość, że przykładowo cała komunikacja jest szyfrowana, to jeszcze drony mają szeroki poziom autonomii. Przykładowo nie potrzebują one do precyzyjnej nawigacji GPS jako wsparcia dla mniej precyzyjnej nawigacji inercyjnej, ponieważ np. wykorzystują śledzenie rzeźby terenu i porównanie danych z wgraną wcześniej cyfrową mapą.

Obecnie trwają też prace nad dronami autonomicznymi, które będą atakować cele wojskowe na danym obszarze bez potrzeby łączności z jednostką kontrolną. Nie jest to nowość, ponieważ pociski artyleryjskie Bonus lub pociski Brimstone mają taką możliwość w oparciu o własne sensory i algorytmy rozróżniające np. samochody cywilne od BTR-a.

Fizyczna eliminacja — jedyne pewne rozwiązanie

Z tego względu na niektóre cele jedynym sposobem jest ich zniszczenie, ale wspomniane systemy walki elektronicznej mogą pomóc naprowadzić na nie broń kinetyczną. W Ukrainie widzimy np. przypadki strzelania do dronów z ręcznych wyrzutni MANPADS typu FIM-92 Stinger czy PPZR Piorun lub większych systemów, gdzie jeden pocisk to koszt przynajmniej parędziesiąt tys. dolarów sztuka.

Nie jest to dobra relacja koszt-efekt, ale z drugiej strony zostawienie takiego drona to proszenie się o problemy. Z tego względu dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie kombinacji tanich w produkcji pocisków kierowanych laserem typu APKWS i systemów artyleryjskich pokroju Skynexa z amunicją programowalną.

W ich przypadku jednostkowy koszt zestrzelenia jest znacznie niższy, a na horyzoncie jest już broń energetyczna. Z kolei w przypadku indywidualnej ochrony dla żołnierza coraz większe zainteresowanie budzi izraelski system SMASH umożliwiający zwalczanie z ręcznej broni strzeleckiej dronów na dystansie paruset metrów.

Tylko dostarczenie Ukrainie systemów tego typu może pomóc Ukrainie zmniejszyć straty ze strony co prawda mniej licznych rosyjskich dronów.

Przemysław Juraszek, dziennikarz Wirtualnej Polski