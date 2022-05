Ukraińska improwizacja wojenna. Sprzęt wędkarski używany do bombardowania Rosjan

Jest to bardzo proste rozwiązanie, ponieważ koszyczek blokuje łyżkę granatu przed odpadnięciem. Przy uderzeniu w ziemię koszyczek się otwiera, a nieblokowana plastikową obudową łyżka granatu jest odrzucana, co inicjuje zapalnik czasowy ze zwłoką zazwyczaj paru sekund. Warto jednak zaznaczyć, że niektóre zapalniki można zmodyfikować, aby działały natychmiast tak jak jest to możliwe w przypadku UZRGM.