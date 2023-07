Polityk zaznaczył, że to ukraińskie władze zwróciły się z prośbą o przekazanie tego typu sprzętu do wykorzystania w walce z rosyjską inwazją. Może to świadczyć o tym, że wcześniej dostarczone miniaturowe bezzałogowce (był to efekt współpracy Norwegii i Wielkiej Brytanii) sprawdziły się na polu walki. Black Hornet, często nazywane najmniejszymi dronami świata, są trudne do wykrycia i mogą dotrzeć w miejsca, które są trudno dostępne dla tradycyjnych dronów. Sprawdzają się szczególnie na obszarach miejskich, a także podczas prowadzenia rozpoznania w pomieszczeniach.