Grabski zwrócił uwagę na stosowanie przez Koreańczyków z Północy przestarzałych technik taktycznych, co w pierwszym etapie ich obecności w obwodzie kurskim doprowadziło do bardzo dużych strat. Zdaniem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego sięgnęły one już ok. 4 tys. żołnierzy. Północnokoreańscy jeńcy w pierwszym wywiadzie udzielonym mediom przyznali, że byli zaskoczeni działaniami Ukraińców oraz bronią, z jakiej korzystają i nie docenili przede wszystkim dronów.