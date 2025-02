Lata nad Ukrainą. Jego wygląd wprowadza w błąd

Chociaż opracowane przez biuro konstrukcyjne Suchoj myśliwce Su-27 nie zaliczają się do najnowocześniejszych samolotów bojowych (pierwszy oblot w 1977 r.), to pozostają intensywnie wykorzystywane przez Ukraińców i wraz z zachodnimi F-16 i Mirage 2000-5F w dużej mierze stanowią o sile ukraińskiego lotnictwa. Ich nietypowe malowanie ma konkretny cel.

Su-27 to maszyna, która może być wykorzystywana do różnego rodzaju misji, od przechwytywania wrogich celów powietrznych po misje wsparcia i uderzenia na cele naziemne. Jest napędzana przez dwa silniki Saturn Liulka AŁ-31F. Może rozpędzać się do prędkości 1,3 Ma na niskich wysokościach i do nawet 2,3 Ma (2400 km/h) na wyższym pułapie.