Dron "kamikadze" vs Rosjanie. Oszukali śmierć na parę sekund

Drony stały się nieodłączną częścią wojny w Ukrainie i służą do bardzo wielu zadań poza oczywistym przeprowadzaniem rozpoznania dla oddziałów piechoty, artylerii lub nawet czołgów służą też do przyjmowania kapitulacji , transportu pomocy medycznej lub do wykonywania ataków kinetycznych na siły przeciwnika.

Jeśli tych systemów lub ich wersji przenośnych typu EDM4S SkyWiper nie ma, to żołnierzom pozostają próby zestrzeliwania dronów za pomocą broni ręcznej. Jest to osiągalne, ale do łatwych zadań nie należy. Już teraz popularność w siłach zbrojnych świata zyskują systemy to ułatwiające w postaci np. modułów celowniczych SMASH.