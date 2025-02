Kolejne F‑16 z dla Ukrainy opóźnieniem. Winne Stany Zjednoczone

Warto zaznaczyć, że zwłoka Belgii nie musi koniecznie wpłynąć na tempo dostaw do Ukrainy, jeśli inne państwa je przyspieszą. Problemem nie jest tempo przekazywania maszyn, a niedobór ukraińskich pilotów, co znacznie ogranicza wolumen dostaw.

F-16A/B MLU to egzemplarze, które w latach 90. XX wieku przeszły proces modernizacji znany jako Mid-Life Update (MLU). Ponadto samoloty te, zanim trafiły do Ukrainy, przeszły dodatkowe modyfikacje, podczas których pewne elementy, dostępne tylko dla krajów NATO, zostały usunięte. Ponadto przy okazji wprowadzono też nowe rozwiązania techniczne dające tym samolotom znacznie lepsze możliwości niż miało to miejsce w zwykłych wersjach MLU.