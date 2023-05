Żołnierze Bundeswehry staną się łowcami dronów. Wszystko dzięki modułom SMASH

Ochronę przed nimi zapewniają w sporej mierze np. systemy walki elektronicznej typu Siłok-01 lub R-330Ż Żytiel zdolne do odcięcia na danym obszarze komunikacji GSM czy sygnału GPS. Jednakże to nie rozwiązuje problemu, ponieważ spora część wojskowych konstrukcji oraz nawet z sektora cywilnego może już operować w środowisku pozbawionym sygnału GPS.

Co więcej, w przypadku zniszczenia takiego dużego systemu walki elektronicznej to żołnierze i pojazdy na danym obszarze natychmiast stają się wrażliwi na ataki można rzec "rojów śmierci". Widać to np. po Rosjanach, którzy zaczęli nawet wykorzystywać do obrony strzelby myśliwskie, których skuteczność jest bardzo ograniczona (zasięg to co najwyżej parędziesiąt metrów).