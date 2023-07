Ukraińska kontrofensywa. Leopard 2A6 przetrwał dwa trafienia i się wycofał

Ukraińcy wykorzystują zachodni sprzęt w tych warunkach, ponieważ daje on dużo większe na przeżycie załogi, która może ponownie walczyć w nowym egzemplarzu bwp czy czołu. Z kolei w przypadku radzieckich, a później rosyjskich rozwiązań zazwyczaj nie ma takiej możliwości (katastrofalna eksplozja w przypadku trafienia to częsty widok).

Najprawdopodobniej jest to chwila trafienia sztuki, która była omawiana w niemieckiej telewizji WELT, gdzie widać, że Leopard 2A6 oberwał w bok wieży. Warto zaznaczyć, że cała załoga przetrwała bez obrażeń.

Z tego względu czołgi Leopard 2A6 wykorzystują wzmocniony pancerz przedni i boczny w formie nakładanych na pancerz zasadniczy pakietów obejmującego parę warstw stalowych płyt pokrytych od wewnątrz jakimś materiałem o charakterystyce gumy. Te są stosunkowo lekkim sposobem znacznego zwiększenia poziomu ochrony wobec głowic kumulacyjnych i nawet penetratorów kinetycznych (pocisków APFSDS-T). W przypadku tych drugich zakłócały one trajektorię ich lotu sprawiając, że penetratory uderzały w pancerz zasadniczy bokiem.

Mimo wszystko to w połączeniu z zastosowaniem dłuższej armaty Rheinmetall Rh-120 L/55 rozpędzającej penetratory APFSDS-T do wyższej prędkości zapewniającej lepszą celności przebijalnośc pocisków zaowocowało jednak wzrostem masy czołgu do ponad 60 ton.