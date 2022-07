Amerykańskie drony Switchblade 300. Pierwsze nagranie z ataku w Rosji

Rosja oskarża Ukrainę o zabójstwo 1 cywilna i ranienia trzech innych, ale warto zaznaczyć, że czarne Skody wraz z czarnymi felgami i przyciemnianymi szybami już parokrotnie były utożsamiane z pracownikami rosyjskiego FSB . Posiadacze chwalili się nimi nawet na lotniskach wojskowych. Wygląda na to, że tak został dokonany podczas wymiany dokumentów być może między agentem a informatorem.

Switchblade 300 tak samo jak polskie drony Warmate są czasami nazywane dronami "kamikadze", ale amerykańskie konstrukcje są jeszcze mniejsze. Mowa tutaj o maleńkim dronie o masie całkowitej 2,5 kg zdolnym do przebywania w powietrzu do 15 min. co przekłada się na 10 km zasięgu. Ze względu na masę pokładowa głowica bojowa jest niewiele mocniejsza od zwykłego granatu.