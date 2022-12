Kupili broń za 182 mln Euro. Nieznane państwo zamówiło system Skynex

Zamówione zestawy mają trafić do nieznanego klienta z początkiem 2024 roku najpewniej wraz z zapasem amunicji, części zamiennych i pakietem logistycznym.

System Skynex to najnowsza wersja systemu przeciwlotniczego znanego wcześniej jako Skyshield opartego na rewolwerowej armacie automatycznej Oerlikon Revolver Gun Mk3 kal. 35 mm wykorzystującej amunicję programowalną. Jest to system klasy CIWS będący ostatnią liną obrony przed nadlatującymi rakietami, pociskami lub dronami.

Systemy artyleryjskie są sporo tańsze od systemów rakietowych (od kilkudziesięciu tys. po kilkaset tys. dolarów za sztukę), ale w przyszłości zostaną zastąpione lub uzupełnione systemami laserowymi , gdzie jeden strzał to koszt paru dolarów, a nie salwa warta kilku tys. dolarów.

Skynex jest zdolny do zwalczania celów na dystansie do 4 km i jest w stanie strącać pociski antyradiolokacyjne pokroju AGM-88 HARM lub roje małych dronów co było prezentowane na jednym z pokazów. Te są dużym zagrożeniem dla większych systemów przeciwlotniczych pokroju NASAMS lub Patriot.