Kluczowe systemy z Niemiec w Ukrainie. Są koszmarem dla dronów i pilotów

Dotychczas do Ukrainy trafiły 34 Gepardy i niemiecki przemysł nie uratował ich większej liczby przed złomowaniem. Najpewniej nowa partia to już Gepardy odkupione przez Niemców od Kataru za 64 mln dolarów . Ponadto także USA starają się pozyskać te systemy z Jordanii .

Mimo iż Gepard jest konstrukcją, której korzenie sięgają czasów głębokiej zimnej wojny (pierwszy egzemplarz dostarczony w 1976 roku), to wciąż jest to bardzo skuteczne rozwiązanie dające sobie radę z pociskami manewrującymi czy irańskimi dronami Shahed (bliżej im jednak do latających bomb) pozyskanymi przez Rosję w zamian za nowoczesne myśliwce. Su-35S.