Polska broń niszczy Rosjan. Ukraina pokazuje użycie amunicji krążącej Warmate

Warmate to polska amunicja krążąca , opracowana przez firmę WB Electronics. Wyróżnia się uniwersalnością – w zależności od zastosowanej głowicy może pełnić rolę latającego punktu obserwacyjnego, z możliwością wielokrotnego użytku, jak i działać w trybie drona-kamikadze, uderzającego we wskazany cel (opcjonalnie można zamontować głowicę naprowadzaną laserowo ).

Warmate może przebywać w powietrzu przez 70 minut, a jego ciekawą funkcją jest dostosowanie do działania w roju. Oznacza to, że nad polem walki może autonomicznie krążyć wiele egzemplarzy Warmate, a operator ma możliwość wskazania urządzenia, nad którym w danej chwili przejmuje kontrolę np. w celu ataku na wykryty cel.

Istotną cechą Warmate’a jest niewielki rozmiar i masa, co przekłada się na mobilność systemu, choć jednocześnie narzuca ograniczenia co do masy głowicy bojowej.