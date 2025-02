F‑16 w Ukrainie są coraz lepsze. "Ważny kamień milowy"

Od miesięcy Ukraina integruje zachodnie F-16 w swoje siły powietrzne, szkoląc pilotów i przygotowując się do operacji bojowych. Choć początkowo postrzegano je jako narzędzie do walki z rosyjskimi samolotami, ich użycie w ofensywnych operacjach pokazuje nowy wymiar ich zastosowania.

Przypomnijmy, że myśliwiec F-16 Fighting Falcon, stworzony w Stanach Zjednoczonych, od wielu lat jest fundamentem wielu sił powietrznych na świecie. Projekt powstał w latach 70. XX wieku, co przyniosło mu renomę niezawodnego i wszechstronnego samolotu bojowego. Osiąga prędkość do ok. 2200 km/h, a jego zasięg bojowy to 550 km. Potrafi operować na wysokościach sięgających 15 km.