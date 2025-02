Najnowsze nagranie z orbity Księżyca. Ciemną stronę nagrał prywatny statek

Blue Ghost, prywatny statek kosmiczny , wysłał właśnie materiały filmowe z niewidocznej strony Srebrnego Globu. Uczestniczy on w misji dostarczenia dziesięciu instrumentów naukowych i technologicznych na powierzchnię Księżyca . Obecnie przeprowadza szereg manewrów w celu obniżenia swojej orbity wokół Księżyca i kontynuuje swój kurs do regionu Mare Crisium na powierzchni Księżyca, gdzie planuje wylądować 2 marca.

Blue Ghost jest rozwijany i obsługiwany przez Firefly Aerospace, prywatną firmę zajmującą się technologią kosmiczną. Choć ta misja jest finansowana w ramach inicjatywy NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS), co oznacza, że NASA płaci za usługę dostarczenia ładunków na Księżyc, ale sam lądownik należy do Firefly Aerospace i to ta firma odpowiada za jego rozwój, budowę i operacje. To, że NASA zleca misje prywatnym firmom, zamiast budować własne statki – to część strategii komercjalizacji lotów księżycowych. Firefly Aerospace jest jednym z wielu prywatnych podmiotów, które uczestniczą w tej inicjatywie.