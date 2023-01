Rosjanie gubią komercyjne drony. Uprowadzają je Ukraińcy

Komercyjne drony najczęściej od DJI, ale wykorzystane są i inne marki w zależności od dostępności na rynku. Drony są używane przez obydwie strony jednakże ze wskazaniem na Ukrainę, która ma teraz łatwiejszy dostęp do światowego rynku w przeciwieństwie do Rosji. Warto też nadmienić, że komercyjne drony mimo swojej użyteczności są też bardzo często tracone .

Komercyjne drony w zależności od rozmiarów, udźwigu i czasu lotu są wykorzystywane do różnych funkcji. Najczęściej są używane do przeprowadzania rozpoznania i naprowadzania artylerii, ale zdarzają się nawet przypadki wykorzystania ich w formie "karetek" dostarczających rannym żołnierzom środki pierwszej pomocy lub do przyjmowania kapitulacji Rosjan.