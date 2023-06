"Latający granatnik" w akcji. Skasował rzadki rosyjski czołg T-80BWM

Ta obejmuje montaż systemu kierowania ogniem Sosna-U z francuską kamerą termowizyjną Catherine-FC od Thalesa, zmodyfikowaną armatę 2A46M-4 wraz z automatem ładowania przystosowanym do nowych pocisków Świeniec-2 i dwuwarstwowy ciężki pancerz reaktywny Relikt zapewniający zwiększoną ochronę nawet przed przeciwpancernymi pociskami kierowanymi z tandemową głowicą kumulacyjną. Wszystko to spowodowało wzrost masy do 46 ton, co zrekompensowano wzmocnieniem turbiny gazowej do 1250 KM.