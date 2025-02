Wyłączenie Starlinka dla Ukrainy? W zanadrzu jest alternatywa

Obsługa haubic lub armatohaubic ma często podgląd na żywo celu, do którego strzelają, co pozwala na zwiększenie skuteczności ostrzału przy równoczesnym zmniejszeniu liczby pocisków. Wpływa to m.in. na wydłużenie żywotności luf oraz pozwala wyeliminować więcej celów w tym samym czasie.

Co ciekawe do komunikacji są wykorzystywane dobrze znane aplikacje i platformy znane graczom czy stosowane w biznesie. Mowa tutaj np. o Google Meet, Microsoft Teams, Slack, Zoom, czy Discord, które są wykorzystywane np. do streamowania obrazu z drona do punktu dowodzenia czy dowódcy baterii artylerii lufowej. Jednakże dużym minusem tych aplikacji jest ich poziom bezpieczeństwa i kontroli dostępu, któremu daleko do wojskowych systemów C4I.