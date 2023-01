Rosjanie znowu sięgają po złom. Umacniają nim transportery opancerzone BTR-82

Wojna w Ukrainie pokazała, że kreatywność jest jedną z cech, które pozwalają odnaleźć się na nieprzewidywalnym polu walki i zwiększyć swoje szanse na przeżycie. Wiedzą o tym zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie, którzy wykorzystują dostępne pod ręką materiały do "modernizacji" sprzętu wojskowego. Ci drudzy sięgnęli ostatnio po metalowy złom, aby umocnić transportery opancerzone BTR-82, o czym donosi Defence Blog. Wyjaśniamy, co to za maszyny.