Amunicja krążąca zwana też dronami "kamikadze" Lancet-3 jest jedynym rosyjskim systemem bezzałogowym zdolnym Ukraińcom zadawać straty, aczkolwiek do obrony przed nim wystarczy rozciągnięta np. nad stanowiskiem ogniowym artylerii siatka ogrodowa . Celność rosyjskich dronów także nie jest najlepsza co pokazuje niedawny przypadek chybienia Lanceta-3 w brytyjski zestaw przeciwlotniczy Alvis Stormer HVM .

Drony Lancet-3 zostały pierwszy raz pokazane w 2019 roku, a ich bojowe użycie miało miejsce w Syrii rok później. Jest to konstrukcja o masie 12 kg o zasięgu 40 km lub więcej w zależności od źródeł przenosząca 3 kg inżynieryjny ładunek burząco-kumulacyjny KZ-6 zdolny przepalić 215 mm stali pancernej. Nie jest to konstrukcja tandemowa, więc zadziałaby tutaj nawet kombinacja pancerza w postaci np. pary płyt przedzielonych paroma cm powietrza.

Dzięki, któremuś z tych dwóch sposobów Rosja nawet mimo wycofania się firm z tamtejszego rynku uzyskała dostęp do układów Jetson TX2 od Nvidii i komponentów od Xilinxa. Jetson TX2 od Nvidii to układy dedykowane sztucznej inteligencji, przeznaczone do szerokiego katalogu przedmiotów internetu rzeczy. Jest to już stare rozwiązanie o wydajności np. w 6,7 GFLOPS w obliczeniach FP32, którego premiera miała miejsce w 2016 roku, a teraz na rynku mamy już układy Jetson AGX Orin o wydajności 5,3 TFLOPS (5300 GFLOPS) w identycznych warunkach.