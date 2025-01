Polska planuje kolejny pakiet dla Ukrainy. Ten sprzęt wchodzi w grę

Jak podaje portal Defense Express pakiet nie został sprecyzowany i wiadomo tylko, że ma nie spowodować uszczerbku dla obronności Polski. To sprawia, że najprawdopodobniej Ukraina poza amunicją i np. ręcznymi zestawami PPZR Piorun będzie mogła otrzymać partię czołgów T-72M1R i PT-91 Twardy , ponieważ jednostki z nich korzystające są przezbrajane na dostarczane czołgi M1A1/A2 Abrams oraz K2 Black Panther.

Kwestią otwartą pozostaje większa liczba bojowych wozów piechoty BWP-1 (kopia BMP-1) oraz pewna liczba starszych wersji transporterów KTO Rosomak z wieżą załogową Hitfist-30P. Powodem jest jeszcze brak umowy wykonawczej na seryjną produkcję Borsuka , a niemożliwością jest pozbawienie brygad zmechanizowanych na parę lat bez sprzętu. Warto zaznaczyć, że Polska już przekazała Ukrainie do 400 BWP-1 i to była raczej maksymalna możliwa liczba.

Inną opcją jest omawiane od miesięcy potencjalne przekazanie reszty posiadanych przez Polskę samolotów MiG-29 . Jednakże najpewniej polski MON wraz z MSZ próbują wynegocjować z innymi państwami coś w zamian, jak to zrobili choćby Słowacy chcący zamienić rabat na śmigłowce AH-1Z Viper na samoloty F-16 .

Ostatnią możliwością jest zakup współfinansowany przez kilka państw w polskim przemyśle zbrojeniowym podobny za wielonarodowego zakupu czeskich haubic DITA , ale tutaj realizacja rozciągnęłaby się na okres paru lat. Mogą to być np. cenione przez Ukrainę polskie samobieżne moździerze M120 RAK lub armatohaubice AHS Krab .

Czołgi T-72M1R to ekonomiczna modernizacja czołgów T-72M1, której rdzeniem było dodanie nowoczesnego celownika termowizyjnego III generacji KLW-1 Asteria firmy PCO i nowego radia. Ta prosta modyfikacja daje ukraińskim czołgistom możliwość wykrycia poradzieckich czołgów i oddania do nich strzału wcześniej. Z kolei PT-91 Twardy to już głęboka modernizacja czołgu T-72M1 z lat 90. XX wieku.