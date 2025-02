Ukraińcy pokazali transporter z Polski. Oceniają go jednoznacznie

Chociaż KTO Rosomak waży ok. 22 t i mierzy 7,9 m długości, jest w stanie poruszać się z maksymalną prędkością nawet 100 km/h. Posiada napęd 8×8 oraz prześwit 0,43 m, dzięki czemu sprawnie porusza się nie tylko po drogach, ale też w trudnym terenie i może pokonywać np. pionowe przeszkody o wysokości do 0,5 m.

Dzięki wsparciu płynącemu z naszego kraju Ukraina wprowadziła do swojej armii wiele polskiego sprzętu. Stała się też jednym z nielicznych użytkowników KTO Rosomak, ponieważ początkowo trafiły one jedynie do armii w Polsce oraz w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Do Ukrainy miało dotrzeć łącznie 200 egzemplarzy KTO Rosomak, o czym w 2023 r. mówił m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Do dziś nie potwierdzono jednak, ile egzemplarzy już trafiło na front, a ile dopiero się tam pojawi.