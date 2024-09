Unikatowe śmigłowce szturmowe świata. Ukraina bardzo o nie zabiega

Ponadto, jako członek parlamentarnej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego, Obrony i Wywiadu, Wadym Iwczenko miał napisać list do amerykańskich prawodawców, aby przekonać administrację Bidena do przekierowania Viperów do Kijowa jak najszybciej to możliwe (jeśli Słowacja je odrzuci). Poza tym Ukraina podejmuje wysiłki w sprawie lokalizacji fabryki firmy Bell na terenie Ukrainy.