Od BWP-1 do Borsuka, czyli 30 lat bez modernizacji polskich bewupów

Stare maszyny ciągle mają kilka zalet, jak niska sylwetka, która utrudnia wykrycie i zniszczenie, czy - coraz bardziej dyskusyjna w zmieniających się warunkach hydrologicznych - możliwość pływania. Wymieniana w niektórych źródłach "wysoka mobilność" BWP-1 nie jest prawdą: pojazd ten ma stosunek mocy do masy na poziomie 16,3 kW/t, co było wystarczające 40 lat temu, ale obecnie odstaje od standardów.

Jednocześnie układ napędowy i zawieszenie ograniczają zakres modernizacji – masa pojazdu nie powinna przekraczać ok. 14,5 tony. W praktyce oznacza to, że tzw. potencjał modernizacyjny, czyli zapas masy, którą można wykorzystać na dodatkowe opancerzenie, broń czy wyposażenie, to dla polskich BWP-1 zaledwie ok. 1,5 tony. Ewentualne zwiększenie tej wartości oznacza poważne – a tym samym drogie - ingerencje w kadłub czy układ napędowy.