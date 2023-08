Ukraińska kontrofensywa. Polskie czołgi PT-91 Twardy w drodze na front

Do Ukrainy trafiło już przynajmniej 90 czołgów PT-91 Twardy ( 30 w 2022 r. oraz 60 w br ), ale niektóre źródła mówią nawet o 168 egzemplarzach. Czołgi PT-91 Twardy podobnie jak czeskie T-72 SCARAB są najnowszą modernizacją maszyn z rodziny T-72 dostarczanych do Ukrainy przez państwa Zachodu i nie tylko.

Jest to identyczne podejście jak w przypadku Rosjan, którzy obkładali swoje czołgi kostkami pancerza reaktywnego Kontakt-1, ale polska osłona wykorzystywała mniejsze kostki, które pozwalały szczelniej pokryć pancerz zasadniczy oraz były znacznie lżejsze, co mniej ograniczało mobilność ze względu na wzrost masy. Ten co prawda, mimo iż stosunkowo niewielki jak na oferowaną ochronę został zrekompensowany zastosowaniem silnika S-12U o mocy zwiększonej do 850 KM.