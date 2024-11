Koniec dostaw HIMARS-ów. Polska otrzymała ostatnie zamówione wyrzutnie

W Polsce jest już 20 wyrzutni M142 HIMARS. 18 z nich trafiło do 1. Mazurskiej Brygady Artylerii z 16. Dywizji Zmechanizowanej, a pozostałe 2 egzemplarze to sprzęt przeznaczony do szkolenia. Według Defence 24 mają trafić do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu (CSAiU).