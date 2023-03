Polska artyleria w 2023 roku. Budujemy siłę ognia, jakiej nie ma nikt w zachodniej Europie

Prezentacja, ze względu na liczne błędy merytoryczne, wzbudziła wiele kontrowersji. Dotyczyły one m.in. informacji o planach zakupu tureckiego systemu artylerii rakietowej KHAN .

Zasięg ognia polskiej artylerii - modele użytkowane i planowane do dostarczenia w 2020 r. (kliknij w obrazek, aby powiększyć)

Nawiązując do nich, poseł Paweł Bejda skierował do resortu interpelację z zapytaniem o dalsze losy polskiej wyrzutni WR-40 Langusta. Przytaczana przez Zespół Badań i Analiz Militarnych odpowiedź MON-u jest jednoznaczna: w 2023 roku będą kolejne zamówienia na ten system.

Do niedawna najliczniejszym przedstawicielem polskiej artylerii lufowej była leciwa armatohaubica 2S1 Goździk. Teoretycznie wojsko Polskie dysponowało ponad 360 egzemplarzami tej broni, zaprojektowanej w latach 60. w ZSRR, samobieżnej armatohaubicy kalibru 122 mm, korzystającej z podwozia MT-LB . Goździk, choć był projektem radzieckim, był przez lata produkowany w Polsce.

Drugim pod względem liczebności przedstawicielem artylerii lufowej są armatohaubice wz. 77 Dana . Jest to zaprojektowana w latach 70. w Czechosłowacji broń korzystająca z amunicji "wschodniego" kalibru 152 mm. Charakterystyczną cechą Dany jest posadowienie wieży z armatohaubicą na ciężkim podwoziu kołowym 8×8 Tatra T-815 VT Kolos.

Polska użytkuje 111 egzemplarzy tej broni, które w pierwszej dekadzie XXI wieku zostały zmodernizowane do standardu Dana-T, otrzymując m.in. zmodernizowane środki łączności i system kierowania ogniem. Obecnie trwa modernizacja tej broni do standardu Dana-M, zakładającego modyfikację układu napędowego, dodanie systemu klimatyzacji i ogrzewania, kamer wyświetlających załodze sytuację wokół pojazdu, montaż postojowego generatora prądu czy zmiany w układzie hydraulicznym.

AHS (armatohaubica samobieżna) Krab miała być przyszłością polskiej artylerii lufowej, jednak wojna w Ukrainie zmieniła wcześniejsze plany. Docelowo Polska będzie użytkować co najmniej 120 egzemplarzy tej broni (pięć dywizjonów po 24 armatohaubice), jednak aktualna liczba Krabów w Wojsku Polskim nie jest podawana do publicznej wiadomości – część posiadanego sprzętu, prawdopodobnie ponad 50 sztuk, została przekazana Ukrainie.

Pierwsze 24 egzemplarze koreańskiego sprzętu w wersji K9A1 dotarły do Polski w grudniu 2023 roku. Obecnie – już z kolejną, drugą transzą 12 następnych K9 – w Polsce znajduje się 36 egzemplarzy tej broni, a do końca 2023 roku liczba Thunderów ma sięgnąć 48.

Docelowo, do końca 2026 roku Polska ma otrzymać 212 armatohaubic K9 , a zgodnie z podpisaną w sierpniu 2022 roku umową ramową kolejnych 460 egzemplarzy ma zostać wyprodukowanych w Polsce. Łącznie wojsko Polskie ma dysponować 672 egzemplarzami tej broni.

Najstarszy z używanych przez Polskę systemów rakietowych to daleki krewny drugowojennej Katiuszy . Pojazd jest wyposażony w jedną, 40-prowadnicową wyrzutnię rakiet, umieszczoną na podwoziu 6×6 Ural-375D.

Zasięg ognia to około 20 km. Nie jest znana liczba Gradów pozostających w służbie – jest to sprzęt sukcesywnie wycofywany, a nieznana liczba wyrzutni została dostarczona przez Polskę Ukrainie.

Polska modernizacja Grada znacząco zwiększa jego możliwości. Choć wyrzutnia rakiet wygląda podobnie, jest posadowiona na polskim podwoziu 6×6 Jelcz P662D.35, a poza starymi pociskami opracowanymi w ZSRR, może strzelać także nowszymi, polskimi pociskami z rodziny Feniks, dzięki którym zasięg ognia rośnie dwukrotnie, do 40 km.

W przypadku HIMARS-ów Polska otrzyma 18 gotowych systemów (wyrzutnia zintegrowana z amerykańskim podwoziem), a także do 468 modułów HIMARS Launcher Loader Module Kit, czyli wyrzutni, które zostaną zamontowane na polskich podwoziach Jelcz. Pierwsze 20 wyrzutni w amerykańskiej konfiguracji (18 + 2 ćwiczebne) trafi do Polski do końca 2023 roku.