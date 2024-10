Nocny transport HSW. Zawierał kluczowy sprzęt dla Wojska Polskiego

Nocny transport, którego nagranie opublikowano 9 października, odbył się we wrześniu i najpewniej obejmował kolejną partię wyrzutni dla 16. Dywizji Zmechanizowanej. Pierwsze sztuki K239 Chunmoo otrzymała ona w sierpniu 2024 roku.

Na nagraniu widać drogowy transport trzech transporterów kołowych, ale na kadrze pokazującym parking zakładowy HSW widać było dziewięć sztuk. Są to finalne wersje gotowe do użycia, ponieważ te, które przypływają do Polski z Korei Południowej, nie mają zamontowanego całego wyposażenia. Przykładowo w Polsce dopiero następuje instalacja radiostacji czy komponentów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Walką TOPAZ.