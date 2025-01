Nowy "Duch Kijowa" akcji. Ukraiński F‑16 zrobił rzecz godną filmu Top Gun

Ukraińskie lotnictwo wojskowe poza garstką samolotów F-16A/B MLU dysponuje resztkami floty samolotów MiG-29 i Su-27 . Dostarczone przez m.in. Danię, Holandię i Norwegię samoloty F-16 są używane przez Ukrainę głównie do polowania na drony i pociski manewrujące, ale zdarzały się też przypadki przechwycenia np. samolotu Su-34

Teraz jak podaje w oficjalnym komunikacie ukraińskie lotnictwo jeden samolot F-16 dokonał podczas misji 13 grudnia historycznego zestrzelenia sześciu rosyjskich pocisków manewrujących. Pilot wykorzystał do tego wszystkie przenoszone cztery pociski powietrze-powietrze oraz pokładowe sześciolufowe działko M61A1 Vulcan kal. 20 mm .

Można to porównać do słynnych scen walki powietrznej z użyciem działek pokładowych z filmów Top Gun na dystansie kilkuset metrów. W przypadku ukraińskiego samolotu F-16 ten także musiał się zbliżyć bardzo blisko do lecących tuż nad ziemią z prędkością Mach 0,9 pocisków najpewniej typu Ch-101.