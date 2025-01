Ukraiński as myśliwski na samolocie MIG‑29. Dokonał niemal niemożliwego

Każdy pocisk ma silnik rakietowy lub czasem dwa, które pracują przez ograniczony czas (zwykle 10 sekund lub nawet mniej) i po ich wypaleniu się pocisk leci w stronę celu już krzywą balistyczną. W takim przypadku udane wymanewrowanie sprawia, że nie ma on jak już odzyskać energii do przeprowadzenia następnego ataku.

Wyjątkiem są tylko pociski krótkiego zasięgu typu R-73 Wympieł , IRIS-T czy AIM-9 Sidewinder o zasięgu zwykle 20-30 km, których silnik rakietowy działa przez większość lotu. Mogą one wtedy dokonać kilku ataków dzięki możliwości odzyskania energii, co w praktyce gwarantuje zestrzelenie ściganego przez nie obiektu. Ponadto niektóre pociski takie jak np. IRIS-T potrafią wedle producenta udawać profil ataku, zachowując energię na właściwy moment podczas gdy samolot traci swoją energię podczas manewrów unikowych.

Kolejną rewolucją są pociski z silnikiem strumieniowym pokroju europejskiego Meteora, które w tym samym formacie co zwykłe pociski średniego zasięgu zawierają większy ładunek paliwa rakietowego, ponieważ nie potrzebują utleniacza w jego strukturze (tlen niezbędny do spalania jest pobierany z atmosfery). Pozwala to na dłuższą pracę silnika z regulacją ciągu, co znacznie wydłuża tzw. strefę "No Escape Zone" (NEZ) kiedy to pocisk ma największe możliwości manewrowe i opcję np. ponowienia nieudanego ataku.