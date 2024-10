Ukraińcy o polskim Krabie. Mówią, jak sprawdza się na froncie

Ukraina otrzymała 54 armatohaubice Krab z zasobów Wojska Polskiego, a kolejne 54 zostały zamówione w HSW za pieniądze z zagranicy. Co prawda, Ukraina straciła przynajmniej 36 Krabów, ale ma to też związek z tym, że były one rzucane na najtrudniejsze odcinki frontu.

Krab to konstrukcja gąsienicowa o masie 48 ton. Jest wyposażona w długą armatę kal. 155 mm o długości 52 kalibrów (około 8 m) pozwalającą na strzelanie na dystans ok. 30 km, przy wykorzystaniu najprostszych pocisków takich jak DM121, stare M107 czy właśnie M795. Zasięg zwiększa się do 40 km w przypadku użycia nieco droższych, ale także powszechnych pocisków z gazogeneratorem. Jest to ogromny progres w stosunku do samobieżnych systemów poradzieckich kal. 122 mm i 152 mm, gdzie przy podobnych pociskach zasięg wynosił nieco ponad 20 km.