RM-70 "Wampir" dla Ukrainy. To dar dla Putina od czeskiego społeczeństwa

System RM-70 został przyjęty do uzbrojenia w 1972 roku i jest to czechosłowacka koncepcja wykorzystania 40-prowadnicowej wyrzutni systemu BM-21 Grad na większym lokalnie produkowanym ośmiokołowym podwoziu Tatra. W ten sposób powstał system, który umożliwiał przewożenie dwóch jednostek ognia na pojeździe.

RM-70 wykorzystywał rakiety kal. 122 mm zdolne w najbardziej powszechnym wariancie razić cele na dystansie do 21 km, ale z czasem powstały też rakiety o zasięgu zwiększonym do nawet 40 km. Wszystkie 40 rakiet można odpalić zaledwie w około 20 sekund, a w przypadku najpowszechniejszego wariantu rakiety z 19 kg głowicą odłamkowo-burzącą mamy blisko 30 m pole rażenia. Warto jednak zaznaczyć, że w użyciu były też warianty rakiet z ładunkiem kumulacyjnym, bądź kasetowe zawierające m.in. miny przeciwpiechotne bądź przeciwpancerne.

Systemy RM-70 były wykorzystywane przez Czechy do 2011 roku, a później trafiły do składów. Stamtąd też firmy pokroju Excalibur army czy STV GROUP je odkupują, modernizują adekwatnie do dzisiejszych standardów oraz odsprzedają państwom trzecim. Wspomniane modernizacje obejmują głównie systemów komunikacyjnych i kierowania ogniem co skraca czas pomiędzy zatrzymaniem a oddaniem salwy.