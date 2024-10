Trzy typy czołgów w polskiej armii. Sztab Generalny znalazł rozwiązanie problemu

Modernizacja techniczna polskiego wojska to proces ewolucyjny, wymagający czasu i stopniowego zastępowania starych typów broni nowymi. Dotyczy to także czołgów, a okres przejściowy oznacza bardzo dużą różnorodność sprzętu i związane z tym wyzwania dla logistyki.

W praktyce oznacza to przeniesienie czołgów Leopard 2 z podwarszawskiej Wesołej do Żagania w województwie lubuskim. Jak informuje serwis Defence 24, wywołało to krytykę ze strony byłego szefa resortu obrony, Mariusza Błaszczaka, który zarzucił swojemu następcy "powrót do koncepcji obrony Polski na linii Wisły".