Opary metanu wydobywają się z dna Antarktydy. Możliwe tsunami

Statek badawczy Sarmiento de Gamboa, działający w ramach hiszpańskiej Narodowej Rady Badawczej (CSIC), pływał po wodach Antarktydy przez prawie miesiąc. W tym czasie pobierał próbki wody i osadów oraz wykonywał badania rentgenowskie podłoża. Hydraty metanu, podobne do lodu, są stabilne przy niskich temperaturach i wysokim ciśnieniu, ale ocieplenie oceanów oraz zmniejszenie nacisku na dno (spowodowane unoszeniem się masy kontynentalnej) powodują ich destabilizację i wybuch gazu . Obserwowane kolumny metanu rozpuszczają się na głębokości około 150 metrów od powierzchni oceanu, a kolejne analizy próbek pokażą, w jakim stopniu gaz dostaje się do atmosfery.

Największe znane osuwisko podmorskie – osuwisko Storegga, wielkości całej Andaluzji – spowodowało tsunami, które około 8150 lat temu zniszczyło wybrzeża północnej Europy. Fale sięgały 20 metrów na Wyspach Szetlandzkich w dzisiejszej Szkocji, a ślady tej katastrofy można odnaleźć wzdłuż norweskiego wybrzeża, w Danii, a nawet na Grenlandii. Badacze przypominają, że zdarzenie to zbiegło się w czasie z kluczowymi zmianami klimatycznymi na Ziemi, a jednym z możliwych czynników mogły być zmiany klimatyczne, które doprowadziły do rozpadu hydratów metanu, co w efekcie wywołało to potężne osunięcie terenu.