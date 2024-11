Ukraińcy pokazali moździerz z Polski. Oceniają go jednoznacznie

W przeciwieństwie do wielu innych polskich broni, moździerz samobieżny M120 RAK nie jest częstym gościem w relacjach z frontu. Ukraińcy nie ukrywają jednak, że jest to sprzęt, który okazał się znaczącym wzmocnieniem ich armii. Decyzja o wsparciu Ukrainy samobieżnymi moździerzami M120 RAK została podjęta w kwietniu 2023 r., ale pierwsze z nich pojawiły się na froncie dopiero w grudniu 2023 r.

Jeden z ukraińskich żołnierzy podkreśla duże rozmiary M120 RAK, a także komfort i bezpieczeństwo zapewniane załodze . Dodatkowo jako bardzo cenną cechę Ukrainiec uznaje możliwość rozpoczęcia prowadzenia ognia w zaledwie 30 sekund po zatrzymaniu , co jest bardzo ważne w warunkach dynamicznego pola bitwy. Za atut M120 RAK ukraińscy żołnierze uznają również podwozie (konstruktorzy wykorzystali podwozie transportera KTO Rosomak ) i silnik pozwalający na bardzo sprawne i szybkie poruszanie się zarówno po drogach, jak i w terenie . Jak twierdzą, bez problemu nie tylko rozwijają, ale nawet przekraczają prędkość 80 km/h, którą jako maksymalną podaje producent.

Moździerze produkowane przez Hutę Stalowa Wola należą do jednych z najnowszych systemów tego typu na świecie. Zapewniają dobrą celność i zasięg strzału wynoszący, w zależności od rodzaju amunicji, od 7 km do 12 km. Co istotne głównym uzbrojeniem jest tu moździerz kal. 120 mm z lufą o długości 25 kalibrów, ale konstruktorzy zastosowali również takie rozwiązania jak celownik optoelektroniczny z kamerą termowizyjną i dalmierzem laserowym, systemem zarządzania walką TOPAZ czy system łączności wewnętrznej FONET.