Polska broń nie dla Ukrainy. Jasna deklaracja prezydenta

Najlepszym zabezpieczeniem polskich interesów byłyby nowe samoloty pozyskanie z myślą o polskich siłach powietrznych. W tej chwili w zakładach Lockheed Martin w Forth Worth w Teksasie trwają prace nad polskimi F-35 , ale ich dostawy rozpoczną się dopiero w 2026 r. Inne rozwiązanie, o którym wspomniał Andrzej Duda, to natomiast sojusznicze samoloty, które czasowo stacjonowałyby w Polsce i pozostawały gotowości do obrony naszych granic.

Trzon polskiego lotnictwa bojowego stanowią w tej chwili myśliwce F-16. W przypadku myśliwców MiG-29 można mówić o kilkunastu egzemplarzach, które dla Ukrainy mogłyby być istotnym wzmocnieniem. Chociaż początki tych maszyn pamiętają czasy ZSRR, dobrze radzą sobie one na froncie. Są w stanie rozpędzić się do prędkości sięgającej 2,3 Ma (to ponad 2400 km/h) i operować na pułapie do 17,5 km. Posiadają działka strzeleckie GSz-30-1 kal. 30 mm, ale mogą przepościć też cięższe uzbrojenie na podwieszanych węzłach.