Polski Rosomak na froncie. Ukraińcy mają o nim jednoznaczną opinię

Z informacji trafiających do przestrzeni publicznej wynikało, że do Ukrainy mogło zostać wysłanych łącznie nawet 200 egzemplarzy KTO Rosomak. Pierwsze nagranie, na którym można było zobaczyć KTO Rosomak na froncie zostało opublikowane pod koniec lipca 2023 r. W kolejnych miesiącach transportery te nie były częstymi gośćmi w relacjach frontu, ale z wypowiedzi ukraińskich żołnierzy jasno wynika, że cały czas służą w tamtejszej armii i okazały się jej istotnym wzmocnieniem.

Serhij, kierowca KTO Rosomak, chwali jego szybkość i łatwość prowadzenia , a także odpowiednio duży prześwit pozwalający na przemieszczanie się również po trudnym terenie (KTO Rosomak ma możliwość pokonywania pionowych przeszkód o wysokości do 0,5 m). Inny z ukraińskich żołnierzy za największy atut KTO Rosomak uznaje potężne uzbrojenie, które stanowi tutaj amerykańska armata Bushmaster Mk44 kal. 30 mm .

Jeden z członków 44. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej akcentuje z koeli, że KTO Rosomak to nie tylko pojazd lądowy, ale także pływający. Mierzący 7,8 m długości wóz posiada silnik o mocy prawie 500 KM, dzięki któremu na lądzie osiąga prędkość nawet 100 km/h. W wodzie rozpędza się natomiast do ok. 10 km/h.