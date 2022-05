Kostki ERA z Czech trafią na byłe polskie czołgi. Wyjaśniamy czym są

Warto tutaj zaznaczyć, że Rosjanie nie dysponują tak zaawansowaną bronią jak Javelin , NLAW , Panzerfaust-3 , Spike czy RGW90 . Oczywiście ich nowsze uzbrojenie pokroju 9M133 Korneta lub nawet starszych systemów wyposażonych w tandemowe głowice kumulacyjne może poradzić sobie ze starszymi rozwiązaniami. Z drugiej strony Rosja kieruje do walki coraz starszy sprzęt, a uzbrojenie republik ludowych z Donbasu ma charakter muzealny .

Z tego względu Ukraińcy starają się te kostki pancerza reaktywnego pozyskać na różne sposoby obejmujące nawet demontaż kostek ERA uszkodzonych porzuconych rosyjskich czołgów (nienadających się do naprawy). Teraz pojawiło się zdjęcie przedstawiające kostki pancerza ERA Kontakt-1 dostarczone przez czeską firmę STV Group.

Pancerz reaktywny ERA to stalowe kasetki z ładunkiem wybuchowym, których pełna nazwa to explosive reactive armour (wybuchowy pancerz reaktywny). Ich celem jest doprowadzenie do przedwczesnego zdetonowania kumulacyjne głowicy pocisku połączone z rozproszeniem strumienia kumulacyjnego przez odłamki powstałe w wyniku detonacji kostki ERA.