Kolejna porażka Rosjan. Zestrzelili własnego "Ghula"

Komercyjne drony stały się nieodłączną częścią pól bitew w Ukrainie i stanowią koszmar nie tylko dla żołnierzy piechoty, ale nawet dla czołgistów. Zarówno Rosjanie jak i Ukraińcy mający w tym względzie przewagę wykorzystują drony o wartości poniżej 1000 dolarów do polowania na czołgi oraz na pojedynczych żołnierzy próbujących się bronić nawet za pomocą patyków .

Właśnie takiego drona służącego za latający wzmacniacz sygnału zestrzelili Rosjanie. Ten jednak nie był ukraińską konstrukcją a rosyjską, ponieważ należy do rodziny dronów "Ghul". Bardzo dobrze omówił jego budowę na portalu X użytkownik DanielR.

Z kolei odbiornik sygnału wideo to 9-kanałowy układ Matek System (VRX-1G3-V2) pracujący w paśmie 1080 - 1360 MHz. Co ciekawe ten układ został zmodyfikowany o filtr TA1090EC od Tai-Saw Technology odcinający wszelkie częstotliwości poza zakresem 1075 - 1095 MHz.

To ma wedle Rosjan istotnie wzmacniać odporność na systemy walki elektronicznej, ponieważ aby te były skuteczne muszą "wstrzelić" się w ten wąski zakres. Nie jest to jednak bezproblemowe rozwiązanie, ponieważ kosztem jest degradacja układu do obsługi wyłącznie jednego kanału wideo.