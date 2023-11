Niemieckie drony nawodne w Ukrainie. Pomagają rozminowywać rzeki

Miny są powszechnym i skutecznym środkiem obrony i ograniczania możliwości ruchu przeciwnika zarówno przez Rosjan jak i Ukraińców. Wystarczy nadmienić, że to właśnie miny odpowiadają za bardzo dużą część strat poniesionych przez Rosjan pod Wuhłedarem czy Awdijiwką bądź Ukraińców podczas niezbyt udanej kontrofensywy w obwodzie zaporoskim .

Miny są rozkładane wszędzie za pomocą saperów, robotów , dronów lub za pomocą artylerii rakietowej z dedykowaną amunicją kasetową bądź specjalnych pojazdów do minowania narzutowego typu ISDM Ziemledielije . Ostatnia kategoria systemów umożliwia zaminowanie nawet setek metrów kwadratowych w ciągu minut przed zbliżającymi się siłami przeciwnika lub nawet za nimi utrudniając odwrót.

W związku z tym może się zdarzyć, że np. część min trafi do rzek lub jezior. Ponadto w wyniku wysadzenia przez Rosjan zapory w Nowej Kachowce woda zebrała też rozstawione zwyczajne miny przeciwpancerne TM-62 .

Widoczność jest gorsza oraz miny są często zakryte mułem, przez co jedynym skutecznym rozwiązaniem je wykrywającym pozostaje sonar. W takich warunkach bardzo przydatne dla ukraińskich saperów okazały się niemieckie drony Sonobot 5 od firmy EvoLogics. Aktualnie Ukraina otrzymała 20 dronów, a zapowiedziana jest dostawa 50 kolejnych.

M1150 Assault Breacher Vehicle w Ukrainie. To szturmowa wersja Abramsa

M1150 Assault Breacher Vehicle w Ukrainie. To szturmowa wersja Abramsa

Są to roboty o masie poniżej 27 kg przystosowane do działania w słonej wodzie wyposażone w sonar dedykowane do prowadzenia misji poszukiwawczych czy nadzorowania stanu podwodnej infrastruktury.