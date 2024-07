Francuzi poprosili o pomoc. Polskie wsparcie już na miejscu

Kontyngent powołano 19 czerwca br. Rozpoczął on służbę 2 lipca i będzie funkcjonować do 30 września. PKW Olimp jest tworzony przez jednostki wydzielone z 2. Pułku Saperów oraz Żandarmerii Wojskowej. Łącznie liczy sobie do 20 żołnierzy, w tym ośmiu przewodników z psami przeszkolonymi pod kątem wykrywania zagrożeń związanych z pirotechniką oraz obecnością materiałów wybuchowych.

– Jesteśmy gotowi do wykrywania zagrożeń związanych z obecnością materiałów wybuchowych wykorzystywanych np. w górnictwie – mówił w rozmowie z WP Tech ppłk Zalewski. Psy wykorzystywane w polskiej jednostce mają jednak odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykrywania większej ilości zagrożeń. – Psy są przygotowane również do wykrywania materiałów wybuchowych wytworzonych domowymi sposobami. Potrafią też wykrywać pirotechnikę widowiskową – dodał dowódca.

To z kolei wyzwanie dla wszelkich służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. Wszystkie z nich zostały postawione w stan najwyższej gotowości , a jednym z elementów odpowiedniego zabezpieczenia wydarzenia jest ciągłe kontrolowanie obiektów (nie tylko sportowych, ale również hoteli, autobusów etc.) pod kątem obecności materiałów wybuchowych. Tym zajmą się właśnie specjaliści z PKW Olimp.

Dowódca PKW podkreślił, że do wsparcia w zabezpieczaniu igrzysk zaproszono wielu sojuszników. – Zagrożenie może zaistnieć – twierdzi. – Każdy obiekt jest jednak sprawdzany szczegółowo, a odpowiednio wyszkolone psy są w stanie wyszukać niemal każdy materiał wybuchowy. Służby odpowiedzialne za zabezpieczenie Igrzysk podchodzą do bezpieczeństwa wydarzenia bardzo poważnie – wyjaśnił z kolei ppłk Goryszewski.

W kontekście wspomnianych materiałów wybuchowych wykorzystywanych w górnictwie jednym z popularniejszych jest trotyl. Przemysł zna też silniejsze od niego materiały – pentryt i heksogen. Prym w kategorii najsilniejszych materiałów kruszących wiedzie jednak tzw. HNIW, czyli nitroamina o prędkości detonacji na poziomie ok. 9500 m/s. Produkcja HNIW jest jednak na tyle kosztowna, że nie jest to materiał wytwarzany na szeroką skalę. Ponadto jest to materiał podatny na detonację pod wpływem słabego uderzenia, co znacznie ogranicza jego użyteczność.