Kreatywność Ukraińców nie zna granic. Drony morskie jako łowcy śmigłowców

Tymczasem Rosjanie do zwiększenia obrony swoich okrętów zaczęli wykorzystywać śmigłowce, które za pomocą np. działek pokładowych niszczyły wykryte na Morzu Czarnym drony Magura V5 . To wymusiło reakcję Ukraińców, którzy zaczęli montować na niektórych dronach nawodnych po parze pocisków powietrze-powierze R-73 Wympieł.

Do ich sterowania są wykorzystywane gogle AR podobnie jak w przypadku dronów FPV co zapewnia pilotowi widok z perspektywy pierwszej osoby . Pilot ma bowiem bezpośredni widok z głowicy optoelektronicznej wyposażonej z kamerę dzienną i termowizyjną, a transmisja obrazu odbywa się dzięki szyfrowanej łączności zapewnianej przez terminal Starlink.

Taka wyporność jak najbardziej wystarczy do przenoszenia wyrzutni dla pary pocisków R-73 Wympieł ważących po 105 kg sztuka i dodatkowego sprzętu. Pociski R-73 Wympieł to konstrukcja produkowana od 1985 r. będąca radziecką odpowiedzią na pociski AIM-9 Sidewinder .

Są to pociski typu "odpal i zapomnij" naprowadzające się na źródło ciepła więc całkiem możliwe, że dron morski ma na części z samolotów MiG-29 lub Su-27 . Warto jednak zaznaczyć, że jedyne co trzeba tutaj zrobić to złapać sygnaturę cieplną śmigłowca głowicą naprowadzającą pocisku, a ten po odpaleniu poradzi sobie już sam ze znalezieniem celu.

Z kolei o zniszczenie celu dba 7,5-kilogramowa głowica odłamkowa. Nieznany jest tutaj zasięg, ponieważ na pewno nie będzie to deklarowane do 30 km na wysokim pułapie tylko będzie to co najwyżej lekko powyżej 10 km, ponieważ powietrze tuż nad ziemią lub wodą jest gęstsze.