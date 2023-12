Ci Rosjanie myśleli, że są chronieni. Ukraińscy droniarze jednak dali radę

Drony są w Ukrainie używane do szeregu zadań , począwszy od przeprowadzania zwiadu i naprowadzania artylerii, po pomoc medyczną, a na atakach kinetycznych na bardzo wiele sposobów kończąc. Początkowo wykorzystywano drony do zrzucana granatów , ale z czasem pojawiły się cięższe konstrukcje zrzucające pociski moździerzowe ochrzczone mianem "Baba Jaga" .

Jednakże największą sławę zyskały improwizowane drony kamikadze, gdzie do dostępnych w sklepach lub składanych z części modelarskich dronów przyczepiano za pomocą taśmy klejącej lub trytytek bomblety przeciwpiechotne z amunicji kasetowej bądź przeciwpancerne granaty PG-7VL od granatników RPG-7 . Tego typu "komary śmierci" okazały się bardzo skuteczne przeciwko żołnierzom piechoty bądź nawet czołgom T-90M .

Komercyjne drony wymagają do działania sygnału GPS i sieci GSM co potrafią zakłócać systemy walki elektronicznej typu Siłok-01 lub R-330Ż Żytiel . Te są jednak nieliczne i są priorytetowym celem Ukraińców, toteż masowo są wykorzystywane zagłuszarki pozyskane z Chin w postaci np. Tx-Fq-01 widzianego np. w towarzystwie drugowojennego karabinu Mosin . Podobne systemy są montowane na czołgach, tworząc swoisty bąbel parudziesięciu metrów, gdzie drony nie mogą latać.

Te w przeciwieństwie do wojskowych systemów mają ograniczone pokrycie częstotliwości, co jest wykorzystywane przez Ukraińców. Zmieniają oni bowiem częstotliwości dronów na takie spoza zagłuszanego zakresu lub dokonują w zależności od możliwości innych modyfikacji inspirowanych tym, co znajduje się w wojskowych konstrukcjach. Mowa np. o stosowaniu szyfrowania sygnału i/lub możliwości jego dynamicznej zmiany częstotliwości w locie.