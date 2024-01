Rosjanin vs dron. Wybłagał poddanie się zamiast powtórnego bombardowania

Wojna w Ukrainie jak żadna inna wcześniej jest nasycona wykorzystaniem dronów i innych systemów zdalnie sterowanych. W związku z tym dochodzi do przypadków kiedy to człowiek poddaje się maszynie. Przedstawiamy, z jakich dronów korzystają Ukraińcy.

Drony są wykorzystywane zarówno przez Ukraińców jak i Rosjan do wielu zadań. Najczęstsze jest wykorzystanie ich do rozpoznania terenu i naprowadzania artylerii na wykryte cele, do czego szczególnie przydatne są drony wyposażone w kamerę termowizyjną.

Drugim najpopularniejszym sposobem użycia jest wykorzystanie dronów do ataków kinetycznych poprzez używanie ich w charakterze bombowców zrzucających ładunków wybuchowych lub dronów "kamikadze" do których za pomocą trytytki czy taśmy klejącej przyczepia się ładunek wybuchowy.

Jednakże drony są też wykorzystywane do innych zadań takich jak poszukiwanie zaginionych, dostarczanie pomocy medycznej rannym bądź nawet przyjmowania kapitulacji tak jak można zobaczyć na poniższym nagraniu. Widać na nim jak po Rosjanin, który przeżył pierwszy atak, zdecydował się poddać niż spróbować przetrwać niedługo później drugi granat. Następnie dron posłużył do kierowania jeńca w stronę ukraińskich pozycji, gdzie został ostatecznie przejęty.

Komercyjne drony wykorzystywane w Ukrainie

W Ukrainie są wykorzystywane komercyjne drony różnych kategorii wagowych. Jedną są drony kategorii 1 kg bądź mniej przystosowane do przeprowadzenia rozpoznania bądź ewentualnie zrzucania granatów. Popularne są tutaj drony z rodziny Anafi Thermal Parrot i DJI Mavic 3 ważące kolejno 315 g i 895 g.

Pierwszy pozwala na 26 min lotu na dystans do 4 km i jest wyposażony w kamerę termowizyjną o rozdzielczości 160x120 pikseli działającej w paśmie 8-14 μm, przed którą bardzo trudno się ukryć. Z kolei drugi oferuje około 40 min i udźwig nawet 700 g. To wystarcza do przenoszenia np. wykorzystanego w ataku granatu RGD-5 dysponującego skutecznym polem rażenia około 15 metrów. Jest to konstrukcja z lat. 50. XX wieku o masie około 300 g, z czego 1/3 to materiał wybuchowy zamknięty w stalowym korpusie generującym przy eksplozji około 300 odłamków.

W użyciu szczególnie w kontekście dronów FPV (zapewniające widok z perspektywy pierwszej osoby) są drony składane z krytycznych części, gdzie w zasadzie jest tylko: rama, silniki elektryczne, wirniki, bateria oraz kamera. Następnie do takich dronów Ukraińcy przyczepiają za pomocą trytytek lub taśmy klejącej bomblety z amunicji kasetowej lub przeciwpancerne granaty PG-7VL przepalające 500 mm stali pancernej tworząc precyzyjną broń o zasięgu kilkuset metrów lub nawet 1 km.

Drugą kategorią są duże drony pokroju DJI Matrice 300 RTK zdolne do przenoszenia cięższych ładunków pokroju pocisków moździerzowych zrzucanych na cel z paruset metrów. Drony tego typu są zdolne przenosić ładunki o masie od 3 kg do nawet prawie 20 kg i mogą przebywać w powietrzu przez godzinę na pułapie nawet 4 km. Ponadto drony tego typu charakteryzują się też zasięgiem do 10 km i poza wykorzystaniem w charakterze bombowców służą też jako latające wzmacniacze sygnału do innych dronów.

