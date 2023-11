Nowe ukraińskie drony. Klatki na czołgach Rosjan nie ochronią

Szczególnie te drugie charakteryzują się dobrą penetracją wynoszącą nawet 500 mm stali pancernej, ale mają swoje wady. Dobrze z ich neutralizacją radzą sobie pancerze reaktywne oraz pancerze prętowe oddalone np. 50 cm od głównego pancerza. To sprawia, że w ich przypadku słynne klatki na czołgach mogą działać.

Głowice EFP (explosively formed penetrator) zamiast tworzenia strumienia kumulacyjnego o krótkim zasięgu działania przepalającego pancerz wykorzystują ładunki wybuchowe do tworzenia kinetycznego penetratora poruszającego się z prędkością ponad 2000 m/s , czyli więcej, niż są zdolne osiągnąć czołgowe pociski APFSDS-T .

Ukraińcy zdobyli to na Rosjanach. Wyjaśniamy pochodzenie tych "konserw"

Jednakże wadą głowic EFP jest dużo mniejsza penetracja pancerza w stosunku do kalibru głowicy. Nie będzie to 500 mm jak w przypadku granatu z RPG-7 tylko raczej mniej niż 200 mm, co oznacza, że skuteczny atak na czołg wymaga ataku górnej części pancerza pod stromym kątem.