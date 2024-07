Powiedzieli stop darmowej pomocy Ukrainie. Ich broń i tak pojedzie na front

"Do tej pory Ziłom Zbrojnym Ukrainy dostarczono dwie armatohaubice samobieżne Zuzana 2, a kolejne osiem sztuk zostanie przekazanych do końca roku. Pozostałe sześć armatohaubicych samobieżnych zostanie dostarczonych w 2025 r." – napisano w komunikacie słowackiego ministerstwa obrony cytowanym agencję TASR.

Przekłada się to na możliwość atakowania celów na dystansie do nawet 41 km. Zuzana 2 posiada również opcję prowadzenia ostrzału w trybie MRSI. Jeśli chodzi o szybkostrzelność, to przy korzystaniu z automatu ładowania sięga ona pięć strzałów na minutę. Możliwa jest również wyłącznie manualna obsługa działa, ale wtedy szybkostrzelność spada do dwóch strzałów na minutę.