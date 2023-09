Najlepszy czołg Putina za 4,5 mln vs dron. Rezultat starcia zadziwia

Widać, że typowy dron FPV z przyczepionym trytytką bombletem lub granatem z granatnika przeciwpancernego RPG-7 uderzył w sekcję czołgu z silnikiem, co wywołało pożar. Ten wygląda, że z czasem rozprzestrzenił się i doprowadził do zdetonowania amunicji w karuzeli umieszczonej w kadłubie, doprowadzając do całkowitego zniszczenia czołgu. Jest to nie lada wyczyn, biorąc pod uwagę koszt drona i czołgu, gdzie pierwszy to około 1 tys. dolarów, a drugi to 4,5 mln dolarów.