"Zwyciężyła mądrość narodów i przywództwo obu krajów, a partnerstwo strategiczne między Polską i Ukrainą jest u szczytu rozwoju" – stwierdził w wywiadzie dla serwisu Ukrinform Wasyl Zwarycz, ambasador Ukrainy w Czechach, który od lutego 2022 do czerwca 2024 roku pełnił tę funkcję w Polsce .

Dyplomata ujawnił przy okazji szczegóły i skalę polskiego wsparcia dla Ukrainy, które zostało do tej pory dostarczone w 44 transzach. Obecnie trwa realizacja kolejnej, a wartość pomocy sięga 16 mld złotych .

Był to sprzęt wyciągnięty nie tylko z magazynów i rezerw, ale także – co wyróżnia polską pomoc na tle międzynarodowym – z jednostek liniowych. Wasyl Zwarycz przyznał przy tym, że Polska dostarczyła Ukrainie do tej pory 10 samolotów MiG-29 i pracuje nad możliwością przekazania kolejnych.