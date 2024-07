Co dalej z programem Orka? Polska bez nowych okrętów podwodnych

Wymiana zdań pomiędzy byłym ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem i MON, do której doszło na platformie X, to dobra okazja do przypomnienia losów programu Orka. Choć Polska próbuje pozyskać nowe okręty podwodne od 20 lat, nowych jednostek jak nie było, tak nie ma. I – sądząc po działaniach MON – w najbliższej przyszłości raczej nie będzie.