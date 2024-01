Latająca katana 2.0 podczas testów. Nowy straszak Ukraińców na Rosjan

Wojna w Ukrainie była pierwszym przypadkiem, gdzie wręcz na masową skale wykorzystywane są drony do przeprowadzania ataków kinetycznych . W większości wykorzystywane są tutaj dostępne dla każdego komercyjne drony modyfikowane do przenoszenia uzbrojenia.

Na poniższym nagraniu widać drugi przypadek kiedy ukraiński żołnierz przymocował do drona japońską katanę. Mimo iż w teorii taki dron mógłby posłużyć do dekapitacji Rosjan bądź do wbijania się w nich to realnie jest to kolejno niemożliwe oraz nieefektywne.